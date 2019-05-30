В Челябинске цирк закрыли на полтора года на реконструкцию

Челябинский цирк закрывают на полтора года на реконструкцию. Работы начнутся в сентябре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКП "Росгорцирк".

В ходе ремонтных работ планируется заменить систему отопления, электро- и водоснабжения, провести обновление зрительного зала и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование. В цирке будет смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования.

Также планируется обновить фасад здания и кровли, и благоустроить прилегающую территорию.

Старое здание гостиницы снесут и построят новое, которое будет соединено с цирком теплым переходом.

Все работы планируется завершить к концу 2020 года.