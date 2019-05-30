Жителям Екатеринбурга наглядно показали, как преобразится набережная, если храм построят у Драмтеатра

В фонде святой Екатерины показали, как бы преобразилась набережная уральской столицы, если бы храм, вокруг которого возникло множество споров, начали возводить на площадке у Театра драмы.

Напомним, Екатеринбургская городская дума завтра окончательно сформирует рабочую группу для проведения опроса горожан, по итогам которого будет определено место для строительства храма. А сегодня утром закончился этап регистрации заявок по возможным площадкам: всего их поступило более 9 тысяч.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, строительство храма на Октябрьской площади предполагало "перезагрузку" всего пространства набережной: на эти цели предполагалось потратить дополнительно около 1,2 млрд руб. Однако в связи со сложившейся ситуацией дальнейшая работа по проекту реконструкции набережной приостановлена.

Между тем, проект включал в себя реконструкцию самой набережной (в последний раз ее делали в 70-х годах прошлого века), благоустройство и дополнительное озеленение территории от сквера до Макаровского моста (включая высадку дополнительно 110 деревьев только около самого храма). Кроме этого, по данным фонда, на обустроенной территории появились бы скамейки, детские площадки, скейтпарк, площадка для воркаута и открытая танцевальная площадка. Также планировалось проведение электропроводки для подключения звукового оборудования.

В представленном ролике можно увидеть, как бы это было:

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский отказался исключать сквер возле Драмтеатра из списка мест для возведения храма святой Екатерины.