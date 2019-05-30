Руководители московского управления на транспорте СК задержаны за взятку в 1 млн рублей

Адвокат адвокатской палаты Крыма и сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте задержаны за взятку в 1 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, следователи вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела.

Деньги предназначались за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов.

Уточняется, что дело возбуждено в отношении адвоката, руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (ММСУТ СК России) и подчиненного ему следователя.

Ранее сообщалось, что экс-министр транспорта Прикамья получил 8,5 лет колонии строгого режима за взятку в 8,4 млн.

Напомним, дело против Алмаза Закиева возбудили еще осенью 2016 года. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн рублей. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство обхода Чусового ценой в 2 млрд рублей.

Взятка якобы была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн рублей – его тюменской квартиры.