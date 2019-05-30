В Нефтеюганске экс-директору компании "Артель" вменяют обман 91 дольщика на 170 миллионов

В Нефтеюганске в суд ушло дело бывшего главы компании "Артель", обвиняемого в обмане дольщиков на десятки миллионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По версии следствия, директор похитил у 91 дольщика 170 млн руб., которые те вложили в строительство жилого дома в Нефтеюганске. Из них 50 млн руб. он, пытаясь легилизовать деньги, перевёл фирмам, которые имели признаки фиктивности. Дело ушло в Нефтеюганский районный суд.

Напомним, сейчас в округе есть другая "горячая точка", где есть обманутые дольщики, - в Сургуте в ситуацию с ЖК "Любимый" пришлось вмешаться губернатору Наталье Комаровой.