Собчак на Первом канале будет вести late night show в прайм-тайм

Стали известны некоторые подробности о передаче, которую Ксения Собчак (37) может получить на Первом канале.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, в эфирной сетке передача может появиться уже в начале осени этого года – со стартом нового телесезона.

Пока руководство канала и ведущая обсуждают формат, но, вероятно, это будет шоу в формате late night show – вечерний развлекательный проект наподобие "Вечернего Урганта" или "Пятницы с Региной". Выходить передача будет в прайм-тайм.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Собчак получила должность и на другом телеканале – она стала генеральным продюсером телеканала "Супер" (входит в холдинг "Газпром-медиа").