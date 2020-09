"Лучшей песней в истории человечества" признана Yesterday от The Beatles

С помощью специального индекса удалось определить "лучшие песни в истории человечества".

Его разработал портал 24/7 Wall Street: журналисты учитывали позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных каверов по данным ресурсов SecondHandSong и The Ranker. В итоге рейтинг 100 "лучших песен всех времен" возглавила композиция Yesterday от The Beatles. На второй строчке оказалась Bridge Over Troubled Water дуэта Simon & Garfunkel, а на третьей Rolling In The Deep певицы Адель.

Четвертое место отдали группе Hey Jude, а пятой стала композиция All Of Me Джона Ледженда. В первую десятку также вошли Bad Romance от Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction от The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody от Queen, Let It Be от все тех же The Beatles и Ain’t No Sunshine Билла Уизерса, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года Bohemian Rhapsody группы Queen была официально признана самой прослушиваемой композицией XX века. На стриминг-сервисах эту песню прослушали более 1,5 миллиарда раз.