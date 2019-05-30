26 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Эмилия Кларк Игра престолов Кит Харингтон (2018) | Фото:instagram.com/emilia_clarke

Фанаты "Дейнерис Таргариен" собирают деньги для пациентов с заболеваниями головного мозга

Поклонники "Игры престолов" уже давно стали транснациональным сообществом, которое и петиции может создавать (например, за пересъемку восьмого сезона сериала), и благотворительностью заниматься.

Так, в сети набирает обороты кампания "Справедливость для Дейнерис". Ее участники собирают пожертвования в пользу благотворительной организации SameYou, которая поддерживает больных с травмами и заболеваниями головного мозга. Еще в марте кампанию запустила 32-летняя Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен.

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Эмилия много лет скрывала, что находилась на грани жизни и смерти.

Всего за неделю фанаты Дейнерис собрали более $45 тыс., в акции уже поучаствовали более 2 тыс. человек.

Запуская кампанию, Кларк написала очень откровенное эссе, в котором впервые рассказала о двух операциях и инсульте головного мозга – все это произошло с ней за время съемок в сериале, а поклонники даже и не подозревали, что актриса серьезно больна. Теперь для многих образы актрисы и ее героини соединились в один, олицетворяющий стойкость перед лицом жизненных испытаний и неурядиц, трагических событий.

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Фанаты "Дейнерис Таргариен" собирают деньги для пациентов с заболеваниями головного мозга

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Теги: дейнерис таргариен, эмилия кларк, инсульт, балготворительность



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