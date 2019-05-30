Вартовчане собрали для пострадавших от пожара жильцов дома №49 по Чапаева 310 тысяч

В Нижневартовске закончился сбор денег для жителей пострадавшего в огне дома №49 по Чапаева. Марафон назывался "Вартовчане – одна семья", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался в 16.51 12 февраля. Серьёзнее всего пострадала кровля. Сейчас её восстановили, вскоре начнётся ремонт подъездов.

Присоединиться к сбору денег мог любой желающий. Удалось собрать почти 310 тыс. руб. Об этом председатель думы города Максим Клец рассказал пострадавшим во время пожара вартовчанам на встрече, которая состоялась в ЖЭУ №27 с участием заместителя губернатора Югры Андрея Зобницева. Куда потратить деньги, решат жители пострадавшего дома. Чтобы выяснить мнение жителей, в течение 10 дней проведут опрос.