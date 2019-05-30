"Религия порождает иррациональное мышление". Опросы убедили РПЦ в том, что в Екатеринбурге острая нехватка храмов

Русская православная церковь (РПЦ), стремясь доказать необходимость строительства храмов, использует доводы, которые опять тревожат общественность. Ещё живы впечатления от заявления патриарха Кирилла о строительстве РПЦ трёх храмов в сутки, а Екатеринбургская епархия в лице её пресс-секретаря Анжелы Тамбовой отметилась высказыванием о необходимости массового возведения церквей в столице среднего Урала.

Слова Тамбовой, опубликованные в социальной сети, цитирует даже федеральное РИА Новости:

"Пятьдесят три площадки под храм святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов".

Пресс-секретарь епархии уточняет, что беседовала с настоятелем прихода Екатерининского храма-часовни отцом Иоанном Никулиным. Он полагает, что надо считать, не сколько в храме находится народу одновременно, а сколько в месяц зашло в него. Так, часовня святой Екатерины в центре города - самый маленький храм Екатеринбурга, где за литургией помещается едва ли 30-40 человек, однако в эту часовню ежедневно заходит примерно 100 человек.

Далее арифметика следующая. По словам Тамбовой, в Екатеринбурге 61 храм традиционной архитектуры.

"Допустим, что в каждый из них заходит хотя бы столько же, как и в часовню? Итого в год храмы Екатеринбурга (кроме богослужений) посещает минимум 2 226 500 человек. Кроме 61 храма традиционной архитектуры, в Екатеринбурге еще 30 приходов, которые ютятся в приспособленных помещениях. Так что неудивительно, что желающих принять храм святой Екатерины в своем микрорайоне среди екатеринбуржцев немало", - делает вывод представитель епархии.

По мнению кандидата философских наук, доцента УРГПУ Андрея Коряковцева, такой простой подход к сложным вопросам объясняется иррациональностью мышления, которая заложена в любой религии, основанной на вере.

"Эти люди мыслят не научно, а по принципу желаемого, в рамках своего мифа, - считает Коряковцев. – Поэтому от них нельзя ждать реального отражения действительности. Их не убеждают опросы, которые показывают, что большинство горожан против строительства храма на месте сквера. И это понятно – человек, обладающий мифологическим мышлением, строит собственный мир. Поэтому дальнейший диалог с представителями РПЦ, думаю, будет очень непростым, они по-прежнему намерены стоять на своём, а рациональные аргументы в данном случае для них - не довод".

В то же время вполне "мирское" желание РПЦ претендовать на муниципальные земельные площадки эксперт расценивает как "фрагментарный рационализм". По его словам, церковь в этом случае выступает в качестве корпорации, отстаивающей свои права, делегированные свыше некими небесными силами. При этом попытки объяснить остальному гражданскому обществу, почему нужен храм, порой вызывают отрицательную реакцию.

"История наверняка получит продолжение, а мы, к сожалению, станем свидетелями длительного конфликта", - предполагает Коряковцев.