26 Сентября 2020
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батут Курган (2016) | Фото:Накануне.RU

Батут с детьми снесло порывом ветра в Улан-Удэ

В Улан-Удэ от порыва ветра перевернулся надувной батут с детьми.

Инцидент произошел перед торговым центром по ул. Терешковой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В момент происшествия внутри батута находилось пятеро детей в возрасте от 2 до 7 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Все доставлены в больницу.

СКР завел уголовное дело. На месте происшествия следователи нашли шесть опор, выполненных из автомобильных покрышек и бетона, но лишь на трех были обнаружены фрагменты веревок, которыми крепился батут. Остальными опорами, по предварительным данным, он соединен не был.

В прошлом году в Челябинской области порывом ветра снесло батут, на котором находились четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет - они с травмами были доставлены в больницу.

На батуте оторвались крепления игрового оборудования, что и привело к его опрокидыванию.

Глава администрации Катав-Ивановска получил прокурорское представление после травмирования детей. В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Батут с детьми снесло порывом ветра в Улан-Удэ

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Теги: батут, дети, улан-удэ



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