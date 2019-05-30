Батут с детьми снесло порывом ветра в Улан-Удэ

В Улан-Удэ от порыва ветра перевернулся надувной батут с детьми.

Инцидент произошел перед торговым центром по ул. Терешковой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В момент происшествия внутри батута находилось пятеро детей в возрасте от 2 до 7 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Все доставлены в больницу.

СКР завел уголовное дело. На месте происшествия следователи нашли шесть опор, выполненных из автомобильных покрышек и бетона, но лишь на трех были обнаружены фрагменты веревок, которыми крепился батут. Остальными опорами, по предварительным данным, он соединен не был.

В прошлом году в Челябинской области порывом ветра снесло батут, на котором находились четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет - они с травмами были доставлены в больницу.

На батуте оторвались крепления игрового оборудования, что и привело к его опрокидыванию.

Глава администрации Катав-Ивановска получил прокурорское представление после травмирования детей. В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.