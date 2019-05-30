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Политика Приволжский ФО Пермский край
Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: bowandtie.ru

В список регионов с самым большим давлением на бизнес Пермский край попал по ошибке

"Досадной ошибкой" назвали в федеральном аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей упоминание Прикамья в пятерке регионов с самым большим административным давлением на бизнес, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого бизнес омбудсмена.

Как пояснили в ведомстве, изначально была представлена промежуточная, а не окончательная информация по рейтингу. Согласно актуальным сведениям Пермский край занимает 55 позицию среди 81 субъекта РФ.

Раздел "Индекс административного давления" в докладе бизнес-омбудсмена появился впервые. Он представляет собой статистическое исследование ситуации в регионах, которое отражает долю предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, долю предупреждений от общего числа административных наказаний, долю штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам так называемых административных расследований), средний штраф на одного предпринимателя и "административный налог" - показатель, который отражает фискальную ориентированность контрольно-надзорной деятельности.

Напомним, рейтинг был представлен в докладе Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

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В список регионов с самым большим давлением на бизнес Пермский край попал по ошибке

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Теги: бизнес, административное давление, бизнес-омбудсмен, Борис Титов, рейтинг



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Ранее 28.05.2019 13:35 Мск Пермский край попал в пятерку регионов с большим административным давлением на бизнес

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