26 Сентября 2020
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Адам Кадыров кадр из сериала Воскресший Эртугрул (2019) | Фото:instagram.com/tagaev_sh

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

12-летний сын Рамзана Кадырова Адам снялся в эпизоде в популярном турецком сериале. Об этом на своей странице в Instagram рассказал заместитель председателя правительства Чечни Султан Тагаев.

"Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала "Воскресший Эртугрул". От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых", - пишет Тагаев и там же публикует отрывок из сериала с участием маленького Кадырова.

"Воскресший Эртугрул" – исторический сериал о событиях 18 века. Главным персонажем сериала стал Эртугрул-бей, отец Османа Первого, который был основателем Османской империи.

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Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

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Теги: адам кадыров, рамзан кадыров, сериал, турция



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