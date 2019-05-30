Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

12-летний сын Рамзана Кадырова Адам снялся в эпизоде в популярном турецком сериале. Об этом на своей странице в Instagram рассказал заместитель председателя правительства Чечни Султан Тагаев.

"Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала "Воскресший Эртугрул". От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых", - пишет Тагаев и там же публикует отрывок из сериала с участием маленького Кадырова.

"Воскресший Эртугрул" – исторический сериал о событиях 18 века. Главным персонажем сериала стал Эртугрул-бей, отец Османа Первого, который был основателем Османской империи.