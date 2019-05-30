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Политика В России
Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы не приняли отчет Центробанка

Депутаты Госдумы приняли годовой отчет Центрального банка, с которым сегодня выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, лишь за основу. Парламентарии решили оформить свои предложения к регулятору в виде поправок и в целом принять отчет уже в июне, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе отчета глава Банка России и сами депутаты высказали ряд предложений по изменению законодательства. В частности, речь шла об увеличении страхового возмещения по вкладам в случае отзыва лицензии, а также снижении взноса на "сельскую ипотеку".

Процедура принятия отчета традиционно не предусматривает внесение каких-либо поправок, однако спикер "нижней палаты" Вячеслав Володин предложил принять отчет за основу и оформить депутатские предложения в виде законодательных инициатив.

"Дополнительным постановлением мы сформирует инициативы, которые были бы для нас приоритетными. Просто принять к сведению - наша процедура, но хотелось бы чтобы преджложения были реализованы как можно быстрее", - сказал Володин.

Он предложил подключиться и оппозиционным депутатам, которые с трибуны заявили об отказе от голосования за отчет Банка России.

Напомним, ранее депутаты Госдумы переносили дату "правительственного часа" с министром экономического развития Максимом Орешкиным из-за того, что чиновник не смог достаточно полно ответить на вопросы депутатов.

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Депутаты Госдумы не приняли отчет Центробанка

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Теги: Набиуллина, Центральный банк, Госдума,



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Ранее 27.06.2019 15:40 Мск Госдума не стала требовать от Центробанка снижения ключевой ставки

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