26 Сентября 2020
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коллаж, Петр Порошенко, военная форма, выборы на Украине (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Порошенко планирует побег в Великобританию

Украинские СМИ сообщают о том, что бывший президент Петр Порошенко готовится покинуть страну. По их данным, он с семьей переберется в Великобританию.

Якобы политик и его жена Марина приобрели билеты в один конец. По предварительным данным, поездка Порошенко связана с его болезнью, характер которой не уточняется.

Напомним, на днях стало известно, что против Порошенко возбуждено четвертое уголовное дело. Порошенко обвиняют в узурпации судебной власти. 22 мая стало известно о том, что специальная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту преступной деятельности служебных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины. Фигурантом дела является, в частности, экс-президент Петр Порошенко. Против бывшего украинского лидера также было возбуждено уголовное дело из-за провокации в Керченском проливе.

Добавим, что предшественник Порошенко на посту Виктор Янукович после госпереворота 2014 года перебрался в Ростов-на-Дону.

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СМИ: Порошенко планирует побег в Великобританию

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Теги: Петр Порошенко, Порошенко в Великобританию



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