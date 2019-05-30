26 Сентября 2020
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Общество В России
авиакомпания уральские авиалинии тренажер-симулятор (2012) | Фото: Накануне.ru

"Разучились летать": эксперты – о назревшей реформе подготовки пилотов в России

Даже если комиссия, следствие, а затем и суд не установят в качестве причины катастрофы "Суперджета" в Шереметьево пресловутый "человеческий фактор", давно уже стал очевидным факт: российская система подготовки гражданских пилотов нуждается в реформировании. Точнее, в полной переделке, потому что нет никакого толку реформировать развалины былого великолепия.
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Газета "Взгляд" приводит мнения нескольких экспертов отрасли. Они видят выход, но и плачевность ситуации тоже констатируют.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов видит проблему в нехватке преподавательского состава: опытные инструкторы уходят на пенсию, а новые не приходят из-за низких зарплат. "Зачастую преподавателями остаются бывшие курсанты", – сказал Дельдюжов.

Он сетует на то, что даже учебные полеты проходят не так, как надо. И не по вине курсантов. "Закупили самолеты – австрийские "Даймонды", но они для первоначального обучения не приспособлены. Маленькие, с пластмассовым корпусом, рассчитаны на опытных пилотов. Самолеты для обучения надо "бить", чтобы учиться исправлять то же "козление", чтобы не было такого, как в Шереметьево. А на "Даймондах" это нереально", – объяснил президент ШПЛС.

Кстати, упомянутые – "Даймонды" - Diamond DA-42 – очень даже бьются, правда, в прямом смысле слова. Так, по данным издания ATO.ru, к 2018 году в результате многочисленных авиапроисшествий в Ульяновском училище в эксплуатации осталось лишь два Diamond DA-42. И, кстати, в 2011 году после закупки шести "Даймондов" прокуратура возбудила уголовное дело – по версии надзорного ведомства, закупочная цена была необоснованна завышена на 163,4 млн руб.

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Дельдюжов продолжает: в итоге из 200 выпускников училища пилотские свидетельства получают от силы человек 70, а все остальные остаются с дипломом. "Они не отлетали положенные часы и обязаны еще год, а то и полтора, отлетать после окончания училища. Из-за этого многие бросают, им надо устраиваться на работу, жить на что-то... Отсюда возникает дефицит пилотов", – пояснил Дельдюжов.

С тем, что российская авиация переживает непростые времена, согласен и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев. Он заявил газете, что госпрограмма по обучению летчиков гражданской авиации должна меняться.

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"Необходимо добавить некоторые программы, которые проходят летчики-испытатели. Программы эти достаточно широкие, речь идет об испытаниях на большие скорости, на различные ситуации. Это опыт, который бы очень пригодился. Ощущения на тренажерах и самолетах отличаются. Сейчас, к сожалению, такие программы не используют", – сказал Таскаев.

"Во всем мире сегодня утрачен навык пилотирования и визуально, и по приборам. Летчики разучились летать. Нужно с этим что-то делать!" – призывает вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский.

"Пилотирование визуально – это когда я вижу землю, небо, облака, деревья. Работа по приборам – когда я ничего не вижу за остеклением кабины, я ограничен видимостью приборной доски, на которой есть только цифры. Мы летали с автопилотами, без компьютерных программ, но приходили к совершенству, получали допуск к полетам при минимальной видимости, в тумане, при видимости 400 метров", – вспоминает Малиновский.

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"Разучились летать": эксперты – о назревшей реформе подготовки пилотов в России

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Теги: подготовка пилотов в россии, летное училище, образование, тренажеры, катастрофа в щереметьево



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