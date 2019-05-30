Рада не стала увольнять премьера Украины Гройсмана

Верховная рада не смогла отправить в отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и весь Кабинет министров. Хотя накануне комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Гройсмана, за это решение проголосовали только 97 депутатов при минимуме 226 голосов.

Напомним, 20 мая Гройсман заявил, что готов по призыву нового президента Владимира Зеленского уйти в отставку. СМИ сообщали, что Гройсман хочет сделать Зеленского "крайним" за состояние дел в стране.

Решение Рады закономерно, так как вместе с премьером должен уйти весь Кабмин, а новый может сформировать только правящая коалиция, которой нет.