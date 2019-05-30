26 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, послание, депутаты ЗСО, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области до 2024 года 11 тысяч жителей аварийного жилья получат новые квартиры

В Челябинской области продолжится работа по расселению аварийного жилья. До 2024 года три с половиной тысячи семей получат новые квартиры. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер, выступая с отчетом перед депутатами ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель области отметил, что в настоящий момент в регионе свыше 350 тыс. кв. м. аварийного жилья.

"И это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку он каждый год прирастает новыми объемами. Естественно, мы включаемся в соответствующий федеральный проект. Объем средств госпрограммы в 2019 году – 1 миллиард 174 миллиона рублей. В следующем году увеличим этот объем более чем на треть. До 2024 года минимум три с половиной тысячи семей, или 11 тысяч человек, переедут в новые квартиры", - сообщил он.

По словам первого заместителя председателя ЗСО Юрия Карликанова, в регионе ежегодно прибывает около 50 тыс. кв.м. аварийного жилья.

"Поэтому те темпы финансирования, которые он сегодня озвучил, дадут нам возможность остановить этот процесс и по крайней мере не прирастать. Наверно, будем выходить к нему с предложением, чтобы увеличить сумму финансирования из областного бюджета в 2019 году на ветхоаварийное жилье", - отметил он.

"Со следующего года у нас уже будет по 1,5-2 млрд рублей выделяться на эти цели. Необходимо порядка 11,5 млрд руб., чтобы мы закрыли на эту программу. В связи с тем, что сказал Алексей Текслер, к 2024 году мы должны по крайней мере остановить нарастание и даже уйти в убыль, и эту проблему решить", - заявил сенатор Олег Голиков.

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В Челябинской области до 2024 года 11 тысяч жителей аварийного жилья получат новые квартиры

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Теги: аварийное жилье, переселение, Алексей Текслер, послание,



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