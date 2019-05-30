Россия модернизирует "самолеты Судного дня"

В РФ завершились опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82.

Как сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, началась работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик, передает "Интерфакс".

Ил-82

Воздушные командные пункты на базе таких самолетов могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. В СМИ их называют "самолетами судного дня".

Отметим, в апреле прошлого года США подняли в воздухсамолет "судного дня". Данные о полете самолета Boeing E-4B, предположительно поднявшегося в воздух с базы Райт-Пэттерсон в штате Огайо, были распространены в Twitter. Их источником стал сервис по отслеживанию перемещения некоторых видов военных и гражданских самолетов CivMilAir.

Министерство обороны США не подтвердило и не опровергло эти сведения.