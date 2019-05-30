В конном клубе Екатеринбурга лошадь искалечила 14-летнюю школьницу

В Екатеринбурге в конном клубе произошло ЧП: пострадала школьница.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще 25 мая в конном клубе "Талисман": 14-летняя девочка пришла на вводный урок с подругой и школьницы вывели лошадь на манеж. Однако животное вырвалось и нанесло одной из них множественные травмы лица. Девочке пришлось обращаться за медицинской помощью.

Сейчас прокуратура устанавливает собственников конного клуба.

"Будет проверено, находились ли на манеже инструкторы в необходимом количестве, а также наличие должностных инструкций и обязанностей сотрудников клуба и их исполнение", - добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, на развитие спорта в Екатеринбурге в прошлом году потратили более 1,3 миллиарда рублей: были приобретены даже породистые лошади для конно-спортивной школы.