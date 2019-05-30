26 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Магнитогорке будут судить разбойника, который ради машины задушил и обокрал девушку

В Магнитогорске 25-летний мужчина ждет суда.

В июле прошлого года он в интернете увидел объявление, что 29-летняя девушка продает свою машину, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Злоумышленник назначил встречу, заманил девушку в автосервис, где избил и задушил ее, после чего отвез тело в безлюдное место. Машину, личные вещи и документы девушки он забрал себе.

На следующий день после убийства мужчину задержали.

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В Магнитогорке будут судить разбойника, который ради машины задушил и обокрал девушку

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Теги: Магнитогорск, уголовное дело, убийство, СК



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