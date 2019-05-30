ВСУ используются в Донбассе незаконно - Генпрокуратура Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) незаконно используются в Донбассе. Об этом говорится в выводе экспертизы Генпрокуратуры Украины (ГПУ), сообщил адвокат бывшего главы Генштаба ВСУ Владимира Заманы Олег Животов.

Напомним, Замана был задержан 25 февраля за подозрение в госизмене. Он будто бы развалил украинскую армию накануне возвращения Крыма с состав России и самоопределения Донбасса. 24 мая был освобожден из-под ареста.

По словам Животова, результаты экспертизы ГПУ содержатся в сообщении о подозрении его клиенту, и они означают, что все, кто воевал против Донбасса, являются соучастниками военных преступлений.

"Впервые в истории Украины эксперты установили, что, согласно статье 17 конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии. Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя", – цитируют Животова "Вести".

Юрист Ростислав Кравец отмечает, что украинская власть постоянно говорит о войне, но она так и не объявлена.

"ВСУ действительно запрещено принимать участие в конфликтах внутри Украины. ВСУ созданы для отражения агрессии, а не подавления волнений, демонстраций. И политики за 5 лет, в том числе и Петр Порошенко, всячески пытались трактовать этот вопрос в своих интересах", - говорит Кравец.

Военный эксперт Олег Жданов также считает, что выводы экспертизы закономерны. Закон о реинтеграции Донбасса позволяет воевать против граждан Украины, но он напрямую противоречит конституции страны, гарантом которой является президент. Поэтому ответственность за все военные преступления полностью лежит на плечах тогдашнего "и.о. президента" Александра Турчинова и Петра Порошенко. Они развязали войну на территории Украины против граждан Украины, делая вид, что воюют с Россией, войну которой не объявляли.

Напомним, еще в 2017 году вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид заявила, что "применение ВСУ на востоке Украины происходит неконституционным путем". Сыроид тогда заткнули рот и обвинили в пособничестве Москве.