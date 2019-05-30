26 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
газ, газификация, газопровод (2015) | Фото: tzona.org

На Южном Урале за три года построят более тысячи километров газовых сетей

В Челябинской области за три года будет построено более тысячи километров внутрипоселковых газовых сетей. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер, выступая с отчетом перед депутатами ЗСО, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что для сельских территорий газификация является важным аспектом качества жизни. Уже в этом году будет построено 300 километров газовых сетей и предоставлена возможность для подключения к сетевому газоснабжению 8 тыс. домохозяйств.

"В ближайшие три года мы реализуем все проекты с экспертизой, созданные с привлечением средств граждан. Будет построено более 1000 километров внутрипоселковых газовых сетей для газоснабжения не менее 25 тысяч домовладений. В среднесрочной перспективе мы должны стремиться к максимальному уровню газификации региона. Для чего актуализируем генеральную схему газоснабжения и газификации Челябинской области, которая давно не обновлялась. Соответствующие поручения даны", - отметил он.

Алексей Текслер, послание, депутаты ЗСО,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

По мнению сенатора Олега Голикова, дополнительные средства на газификацию позволят решить эту проблему.

"Вопрос газификации очень важный. Очень хорошо, что это прозвучало. Правительство Челябинской области будет выделять достаточное количество средств, чтобы мы максимально эту проблему закрыли. Было озвучено, что в 2019 году будет порядка 300 км сетей проведено, но я думаю с корректировкой бюджета мы будем добавлять на эту статью расходы и газификация будет идти более усиленными темпами", - подчеркнул он.

Первый заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов обратил внимание, что в регионе есть территории, где уровень газификации не превышает 20%.

"На нашей встрече с Алексеем Текслером 20 мая мы сказали, что надо доработать дефицит проектно-сметной документации по газификации. У нас свыше 3,5 млрд готовых проектов, и люди ждут газификацию особенно в сельских территориях. Уровень газификации у нас достаточно высокий 70% по Челябинской области, но в некоторых территориях он не превышает 20%. Алексей Текслер сегодня четко сказал, что в течение трех лет мы ликвидируем эту задолженность по проектам и пойдем планомерно развиваться дальше. Это очень серьезный посыл", - рассказал депутат.

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На Южном Урале за три года построят более тысячи километров газовых сетей

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Теги: Алексей Текслер, послание, депутаты ЗСО, газификация,



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