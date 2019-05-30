26 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
прямая линия губернатора Югры, Наталья Комарова (2019) | Фото: vk.com/shtabugra

Прямая линия с губернатором Югры продлилась больше четырех часов

В Югре завершилась прямая линия с губернатором Натальей Комаровой. Глава региона отвечала на вопросы югорчан четыре часа 20 минут, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным Call-центра информационной службы портала "Открытый регион – Югра", во время прямого эфира в студию поступил 231 звонок. Основные темы вопросов: жилищные вопросы - 106 звонков, социальная сфера - 26, ЖКХ - 23, здравоохранение - 15, транспорт - 14, образование - 11, благоустройство - восемь.

Модераторы прямой линии подчеркнули, что ни один из вопросов не останется без ответа. Даже те обращения, что не попали в эфир, будут отработаны.

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Прямая линия с губернатором Югры продлилась больше четырех часов

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Теги: Наталья Комарова, прямая линия, вопросы



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Развитие сюжета:

Ранее 03.06.2019 20:43 Мск "Свой человек": Наталья Комарова выстроила образцовую коммуникацию с югорчанами

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