Прямая линия с губернатором Югры продлилась больше четырех часов

В Югре завершилась прямая линия с губернатором Натальей Комаровой. Глава региона отвечала на вопросы югорчан четыре часа 20 минут, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным Call-центра информационной службы портала "Открытый регион – Югра", во время прямого эфира в студию поступил 231 звонок. Основные темы вопросов: жилищные вопросы - 106 звонков, социальная сфера - 26, ЖКХ - 23, здравоохранение - 15, транспорт - 14, образование - 11, благоустройство - восемь.

Модераторы прямой линии подчеркнули, что ни один из вопросов не останется без ответа. Даже те обращения, что не попали в эфир, будут отработаны.