26 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
самоподжог (2019) | Фото:TMZ.com

Неизвестный мужчина поджег себя у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина совершил самоподжог на лужайке у монумента Вашингтону в американской столице. Прежде чем полицейские и спасатели успели его потушить с помощью огнетушителей, он получил ожоги 85% поверхности тела. Он выжил, но сейчас о его состоянии ничего не известно, сообщает TMZ.

По данным издания, рядом с мужчиной был также некий подозрительный пакет, он был также потушен, о его содержимом не сообщается. Инцидент произошел менее чем полутора километрах от Белого дома. О случившемся была проинформирована секретная служба, охраняющая президента США, но сами сотрудники ее в задержании поджигателя не участвовали.

Кроме самого поджигателя пострадавших нет, хотя рядом в это время было достаточно много туристов.

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Неизвестный мужчина поджег себя у Белого дома в Вашингтоне

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Теги: самоподжог, белый дом, вашингтон



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