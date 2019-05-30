Неизвестный мужчина поджег себя у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина совершил самоподжог на лужайке у монумента Вашингтону в американской столице. Прежде чем полицейские и спасатели успели его потушить с помощью огнетушителей, он получил ожоги 85% поверхности тела. Он выжил, но сейчас о его состоянии ничего не известно, сообщает TMZ.

По данным издания, рядом с мужчиной был также некий подозрительный пакет, он был также потушен, о его содержимом не сообщается. Инцидент произошел менее чем полутора километрах от Белого дома. О случившемся была проинформирована секретная служба, охраняющая президента США, но сами сотрудники ее в задержании поджигателя не участвовали.

Кроме самого поджигателя пострадавших нет, хотя рядом в это время было достаточно много туристов.