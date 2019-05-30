В Кургане на директора Дома культуры имени Горького возбуждено уголовное дело

В Кургане директора Дома культуры имени Горького в Северном поселке Светлану Карпову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Карпова дала указание одному из сотрудников учреждения поставить в табеле учета рабочего времени информацию о фактически отработанном ею времени с 10 по 18 февраля 2017 года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Карпова за эти дни получила зарплату, а фактически находилась в санатории, стоимость пребывания в котором ей была компенсирована из курганской казны.

Сейчас возбуждено уголовное дело.