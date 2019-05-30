Песков: В Кремле наблюдают за ситуацией с падением доходов россиян и знают, что с этим делать

В Кремле очень внимательно следят за "ситуацией с общим падением доходов россиян". Информация вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, руководство страны знает, что делать для изменения негативных тенденций.

Реализуется целый комплекс мер, направленных на исправление ситуации, именно для этого появились национальные проекты, пояснил Песков.

Они, по задумке Кремля, должны придать динамику экономики. В итоге это должно привести к повышению доходов, которое население должно почувствовать уже в нынешнем году, пишет "Коммерсант".

Ранее стало известно о том, что почти половина российских семей - 48,2% - по итогам прошлого года заявила, что денег им хватает только на одежду и еду. Итоги опроса подвел Росстат. Эти домохозяйства не могут позволить себе купить товары длительного пользования.

Еще 14,9% заявили, что не экономят только на еде, купить одежду и оплачивать коммунальные услуги для них затруднительно.

Доля тех, кто не отказывает себе ни в чем, незначительна - 3,2%. 32,3% опрошенных семей отметили, что затруднения у них возникают только с покупкой автомобилей и недвижимости.

Предпосылок для роста реальных доходов сегодня нет, говорят эксперты. Реальные располагаемые денежные доходы жителей России вопреки ожиданиям кабмина продолжат падение.