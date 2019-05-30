Рособрнадзор советует не пускать детей на экзамены после смерти на ЕГЭ в Чебоксарах

Российских родителей призывают не пускать детей на экзамены после смерти школьницы на ЕГЭ по математике в Чебоксарах. С таким заявлением выступил Рособрнадзор.

Напомним, трагедия произошла в средней школе №38, где проходил экзамен, а сама погибшая училась в школе №27. По предварительным данным, девушка страдала врожденным пороком сердца, ей была оказана экстренная помощь врачами, дежурившими на ЕГЭ, а также двумя бригадами "скорой". Спасти школьницу не удалось, сейчас проводится служебное расследование.

После случившегося Рособрнадзор призвал родителей, организаторов экзаменов и медработников обращать внимание на здоровье детей и не отпускать их на экзамены в случае плохого самочувствия. В ведомстве напомнили, что всегда можно перенести сдачу ЕГЭ или ГИА-9 на запасную дату при ухудшении здоровья, предоставив медицинскую справку. Кроме этого, школьники, у которых есть трудности со здоровьем, могут сдавать экзамены в пунктах, оборудованных при больницах, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осудил очередной эксперимент Рособрнадзора над организацией Единого госэкзамена. В самом ведомстве уже ответили на претензии главы региона.