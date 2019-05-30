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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
прямая линия губернатора Югры, Наталья Комарова (2019) | Фото: vk.com/shtabugra

Губернатору Югры пожаловались на нехватку школ

Жители Югры во время прямой линии пожаловались губернатору Наталье Комаровой на то, что дети из одной семьи часто вынуждены посещать разные детские сады и школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Было отмечено, что для того, чтобы развести детей по разным учебным заведениям, тратится много времени и денег. Наталья Комарова согласилась с тем, что когда дети учатся в разных учреждениях города, это неудобно и пообещала проработать этот вопрос. Предполагается, что братьям и сестрам будут в приоритетном порядке предоставлять места в одних образовательных учреждениях.

Наталья Комарова согласилась с тем, что не хватает школ и детских садов.

"Мы должны построить в регионе более 100 школ. Только в Сургуте нужно более двух десятков. Поэтому будем использовать частные инвестиции, в том числе будет договариваться со Сбербанком", - заявила она.

Отметим, что прямая линия длится уже около четырех часов, вместо запланированных двух с половиной.

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Губернатору Югры пожаловались на нехватку школ

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Теги: Наталья Комарова, прямая линия, вопросы, школы



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