"Не люди для экономики, а экономика для людей". Депутаты ЗСО назвали "программой действий" послание Алексея Текслера

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня выступил перед депутатами Заксобрания с отчетом о работе. В послании, которое областные депутаты уже назвали "программой действий" на ближайшие годы, акцент был сделан на человека, его развитие и улучшение качества жизни, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уверен, в центре нашего внимания должен быть человек: развитие потенциала каждого, повышение уровня и качества жизни, чистая и комфортная городская среда, развитая инфраструктура сельских территорий. Каждый житель Челябинской области должен конкретно на себе, на своем личном примере почувствовать позитивные изменения от нашей с вами работы. Не люди для экономики, а экономика для людей", - подчеркнул он.

Для этого необходимо реализовать колоссальный потенциал, которым обладает Челябинская область. В своем послании глава региона затронул те направления, где необходимо усилить работу. Это здравоохранение, образование, спорт, культура, социальная защита, экология, дороги, благоустройство городской среды и сельских территорий, экономика и др.

В следующем году Челябинску предстоит принять саммиты ШОС и БРИКС. Алексей Текслер отметил, что для города это возможность улучшить свою инфраструктуру, в том числе за счет федерального финансирования.

"Провести благоустройство, отремонтировать дороги и, конечно, получить новый аэропорт с расширением маршрутной сети. Это важно, в том числе для развития въездного туризма в регионе. Саммиты дают нам и бизнес-возможности – привлечь инвестиции, завязать новые партнерства. Получить импульс для экономики", - отметил он.

Также в своем выступлении глава области заявил о необходимости масштабной реновации промышленных зон.

"Они занимают значительную площадь городского пространства. Я предлагаю уже начать думать о возможности переноса некоторых предприятий, ведь значительная часть этих территорий используется крайне неэффективно, представляет собой "промышленный хлам" в виде ржавых ангаров, старых цехов с допотопным оборудованием, складов и стихийных свалок", - подчеркнул он.

Для развития региона, по мнению главы области, власть должна быть ближе к жителям и общаться с ними напрямую. При этом он призвал чиновников и бизнес поменять отношение к Челябинску.

"Хватит относиться к нему, как к дойной корове, растаскивать город по интересам, делить его в ущерб развитию и нуждам жителей. Многие из нас в этом городе родились. Нам и нашим детям в этом городе жить", - завершил свое выступление Алексей Текслер.

По мнению депутатов, послание главы региона – это программа действий на ближайшие годы, и задача власти – организовать ее реализацию.

"Это было обращение к народу Челябинской области, к органам власти о том, что нужно сделать для того, чтобы повысить уровень и качество жизни людей. Очень много предложений, которые прозвучали в его докладе, они отобраны из жизни. Это программа действий на ближайшие годы. Конкретные сроки, конкретные предложения, конкретные планы. И сегодня дело чести всех органов власти Челябинской области и жителей поддержать эти предложения и организовать их реализацию. Если это мы сделаем, мы сделаем шаг в будущее для жителей Челябинской области", - считает председатель ЗСО Владимир Мякуш.

"Мы сегодня увидели не отчет правительства за прошлые годы, а именно послание на дальнейшую работу. Это самый важный посыл, который сегодня ждут жители Челябинской области. Сегодня от Алексея Текслера прозвучали те направления, по которым будут усилены действия, финансовые средства, чтобы эти проблемы решались. Послание принято депутатами единогласно и всеми одобрено, дальше – работать", - подчеркнул сенатор Олег Голиков.

Как отметил первый заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов, в своем послании Алексей Текслер определил те задачи, решение которых сегодня ждут южноуральцы.

"За столь маленький срок, который он находится в области, он сумел встретиться и с промышленниками, и с депутатами, и пообщаться с жителями. Он сумел выбрать те моменты, которые сегодня волнуют наших граждан. Это сегодня в его выступлении очень четко прозвучало, что отойдем от всех мнимых бутафорных программ долгосрочных, а начнем конкретно реализовывать те проблемы и вопросы, которые волнуют жителей Челябинской области сегодня. И у меня есть уверенность, что это у него получится, а мы безусловно ему поможем", - отметил депутат.

По мнению зампредседателя ЗСО Константина Захарова, глава области определил тезисы, которые выражают запросы всех жителей Челябинской области.

"Это запрос на справедливость, запрос на процветание. Они легко раскладываются: запрос на справедливость связан с достойным уровнем жизни людей. И было сказано, что мы занимаем не то место, которое могли бы занимать. Будучи промышленно развитым регионом, мы должны быть центром притяжения для людей из других регионов, но по уровню доходов мы сегодня далеко отстаем от многих регионов России. Запрос на процветание — это очень важный запрос, который касается не только личных амбиций людей, но и территории, которую мы хотим передать своим детям. Собственно, этим губернатор и заканчивал, когда обратил внимание, в том числе и элиты, на то, что Челябинск — это лицо и к нему нужно относиться не как к источнику личных доходов, а как к центру, в который нужно вкладываться, который нужно любить. Мы должны передать город нашим детям лучше, чем достался нам от наших предков", - считает парламентарий.