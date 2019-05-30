Ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к 2024 году

По мнению Банка России, ставки по ипотечным кредитам к 2014 г. могут достичь уровня в 8%, который обозначен в президентском указе о национальных целях развития экономики, передает корреспондент Накануне.RU.

Прогноз по ипотечным ставкам во время отчета в Госдуме сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный указом президента", - сказала Эльвира Набиуллина.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о возможности снижения процентных ставок по ипотечным займам до 8% уже в 2020 г.