ВТБ собирается продать долю в "Медиалогии" в ближайшее время

Группа ВТБ собирается в течение года продать свою долю в ООО "Медиалогия". Об этом сообщается в консолидированной финансовой отчетности банка ВТБ и его "дочек" за первый квартал 2019 года.

"В первом квартале 2019 года группа получила контроль над ООО "Медиалогия", - сообщается в отчетности. Доля ВТБ в компании сейчас составляет 63%. Группа "оценивает вероятность продажи как высокую". Актив изначально приобретался для дальнейшей перепродажи, компания намерена найти покупателя в течение года.

"Медиалогия" – российская компания-разработчик автоматизированных систем мониторинга СМИ и соцсетей.