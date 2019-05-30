Рада просит мир ввести новые санкции против России из-за "подавления народов"

Верховная рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и парламентам государств с призывом ввести новые санкции против России из-за "преследования" ее коренных народов. Соответствующее постановление принято сегодня.

Постановлением предусмотрено утвердить обращение Рады к организациям и странам с осуждением "нарушения прав коренных народов в Российской Федерации".

Также Рада просит страны Запада усилить политико-дипломатическое давление на Россию "с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов". Отмечается, что республики России имеют суверенитет, но она его якобы подавляет, не давая изучать национальные языки.

Обращение Рады может быть связано не только с попыткой отвлечь внимание от запрета русского языка на Украине, но и с попыткой раскручивания темы государственности национальных республик, что записано в их конституциях, где они определяются как государства в составе России.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, новый украинский президент Владимир Зеленский на следующий же день после инаугурации попросил США усилить давление на Россию. Также он призвал ЕС запретить "Северный поток-2".