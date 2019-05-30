26 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область
(2004) |

В поликлинике Воронежа после укола скончалась пациентка

45-летняя женщина скончалась в одной из поликлиник Воронежа.

Следственные органы возбудили уголовное дело, будут проведены экспертизы.

Как сообщает Regnum, смертельный случай произошел в апреле в поликлинике № 7. По предварительным данным, пациентка погибла от анафилактического шока после того, как ей был сделан укол.

Напомним, 22 мая в областном онкологическом диспансере на 51-летнюю пациентку упал огромный аппарат лучевой терапии. В результате полученных травм женщина скончалась.

Сообщалось, что представители Росздравнадзора отправились в Воронеж для выяснения причин сбоя в работе аппарата лучевой терапии. По предварительным данным, у него сломался подъемный механизм. Известно, что аппарат был произведен в Чехии в 2006 году.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование данного уголовного дела.

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В поликлинике Воронежа после укола скончалась пациентка

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Теги: воронеж, поликлиника, пациентка



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