В поликлинике Воронежа после укола скончалась пациентка

45-летняя женщина скончалась в одной из поликлиник Воронежа.

Следственные органы возбудили уголовное дело, будут проведены экспертизы.

Как сообщает Regnum, смертельный случай произошел в апреле в поликлинике № 7. По предварительным данным, пациентка погибла от анафилактического шока после того, как ей был сделан укол.

Напомним, 22 мая в областном онкологическом диспансере на 51-летнюю пациентку упал огромный аппарат лучевой терапии. В результате полученных травм женщина скончалась.

Сообщалось, что представители Росздравнадзора отправились в Воронеж для выяснения причин сбоя в работе аппарата лучевой терапии. По предварительным данным, у него сломался подъемный механизм. Известно, что аппарат был произведен в Чехии в 2006 году.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование данного уголовного дела.