"Чернобыль" стал самым высокооценённым сериалом по версии IMDb

У HBO новый рекорд, и принадлежит он вовсе не "Игре престолов".

Сайт IMDb (крупнейший в мире каталог о кино и сериалах) составил рейтинг самых высокооцененных сериалов. Список составляется на основе оценок пользователей.

И вот что интересно: первое место с рейтингом в 9,6 занял свежий сериал от HBO "Чернобыль", посвященный всем известным событиям 1986 года. Второе место отошло документальному проекту "Планета Земля" с "британским Николаем Дроздовым" Дэвидом Аттенборо – 9,5. Следующие четыре места получили одинаковый балл – 9,4: "Братья по оружию", "Планета Земля" (первая часть), "Во все тяжкие", "Игра престолов". По 9,3 балла у "Прослушки" и еще одной документалки – "Наша планета".