26 Сентября 2020
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Общество За рубежом
сериал &quot;Чернобыль&quot; от HBO (2019) | Фото: youtube.com/HBO

"Чернобыль" стал самым высокооценённым сериалом по версии IMDb

У HBO новый рекорд, и принадлежит он вовсе не "Игре престолов".

Сайт IMDb (крупнейший в мире каталог о кино и сериалах) составил рейтинг самых высокооцененных сериалов. Список составляется на основе оценок пользователей.

И вот что интересно: первое место с рейтингом в 9,6 занял свежий сериал от HBO "Чернобыль", посвященный всем известным событиям 1986 года. Второе место отошло документальному проекту "Планета Земля" с "британским Николаем Дроздовым" Дэвидом Аттенборо – 9,5. Следующие четыре места получили одинаковый балл – 9,4: "Братья по оружию", "Планета Земля" (первая часть), "Во все тяжкие", "Игра престолов". По 9,3 балла у "Прослушки" и еще одной документалки – "Наша планета".

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"Чернобыль" стал самым высокооценённым сериалом по версии IMDb

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Теги: чернобыль, imdb, оценка зрителей, сериал



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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2019 11:19 Мск В сети нашли прототип для темнокожего ликвидатора в сериал "Чернобыль"

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