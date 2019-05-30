Зеленский назначил начальником своей СБ охранника Коломойского

Максим Донец стал начальником Службы безопасности президента Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Донец известен тем, что долгое время являлся охранником олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, после первого тура президентских выборов Петр Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского". Сам Коломойский недавно признал, что другой олигарх Ринат Ахметов еще в 2016 году сказал, что Зеленский будет президентом.