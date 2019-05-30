Агент Роналду попробует устроить Дзюбу в АПЛ

СМИ сообщили, что нападающий питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба может следующий сезон начать в английской Премьер-лиге.

Как пишет "Чемпионат", португальский агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из клубов АПЛ. По данным издания, при этом агент ничего не получит с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится, а если переход будет - то заработает комиссионные.

Стоит отметить, что Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в мировом футболе и представляет интересы нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, недавно Дзюба вместе с "Зенитом" стал чемпионом России и пообещал "проставиться" игрокам тульского "Арсенала", за который также в свое время выступал. Сам футболист ранее признавался, что не прочь поиграть в АПЛ.