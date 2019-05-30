26 Сентября 2020
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Экономика В России
кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

В Банке России рассказали, как промышленности обойтись без кредитов

Банковские кредиты - только один из факторов экономического развития, но не ключевой, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она предложила компаниям инвестировать в развитие собственную прибыль, передает корреспондент Накануне.RU.
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В 2018 г. кредитование корпоративного сектора выросло на 5%, сказала глава регулятора во время отчета в Госдуме. На замечания депутатов о высоких ставках по кредитам она ответила, что политика ЦБ заключается в снижении инфляции, на этой базе будет повышаться доступность кредитов.

"Не могу не упомянуть другие источники развития. Прибыль всей экономики составила 13,5% - рост на 53%. Основной источник развития и у нас, и во всем мире - собственные средства, за которые не нужно платить процентные ставки банкам. Вопрос в том, почему эта прибыль не вкладывается в экономику", - сказала Эльвира Набиуллина.

Как сообщало Накануне.RU, промышленники неоднократно заявляли, что главным ограничением для роста являются дорогие займы. Снижение процентных ставок может произойти в текущем году, глава ЦБ заявила о возможности понижения ключевой ставки во втором-третьем квартале 2019 г.

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В Банке России рассказали, как промышленности обойтись без кредитов

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Теги: Банк России, Центральный банк, экономика, кредиты, процентный ставки



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