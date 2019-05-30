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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2018) | Фото: cdr.ru

Набиуллина объяснила убыток Банка России по итогам 2018 года

Банк России в 2018 г. получил убыток из-за санации трех крупных банковских групп, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме. Благодаря санации и созданию Банка проблемных активов удалось избежать серьезных потерь для вкладчиков и эффекта домино для всей экономики, сказала она.

Центральный банк по итогам 2018 г. получил убыток в 434,6 млрд руб. Динамику глава Банка России объяснила проведением санации крупных банковских групп. Сейчас все санируемые банки работают на рынке и соблюдают нормативы, отметила она.

"Мы вернем средства через продажу банков и непрофильных активов", - сказала Эльвира Набиуллина.

По ее словам, основной этап санации уже пройден.

Напомним, Фонд консолидации, подконтрольный ЦБ, с лета 2017 г. занимался санацией "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Временная администрация заявила о выводе из этих банков 239 млрд руб

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Набиуллина объяснила убыток Банка России по итогам 2018 года

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Теги: Банк России, убыток, санация банков



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Ранее 05.07.2019 03:12 Мск ЦБ РФ не исключил санации региональных банков

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