26 Сентября 2020
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Политика Крым
коллаж, Севастопольский морской порт, Дмитрий Овсянников (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура против Овсянникова: ведомство понудило губернатора представить и согласовать Генплан

В Ленинском суде Севастополя прошло заключительное заседание по требованиям прокуратуры города к губернатору и правительству. По решению суда, по истечении 100 календарных дней (начиная с 3 июня) губернатор Дмитрий Овсянников и члены его правительства должны будут представить в Законодательное собрание Генплан Севастополя, процедура ранее сознательно затягивалась чиновниками, передает корреспондент Накануне.RU.

О требованиях прокуратуры и принятом решении сообщается на сайте Ленинского суда Севастополя. Ответчиками выступают как в целом правительство, так и чиновники департамента архитектуры и градостроительства.

Напомним, что в конце 2018 года чиновники правительства Севастополя, в частности, заместитель губернатора Илья Пономарев обвинили московских подрядчиков по разработке и утверждению Генплана в срывах работы

На сегодняшний день неизвестно, в какой стадии находится документ, в ходе обсуждения два года назад на слушаниях в него было внесено несколько тысяч поправок.

В свою очередь, часть депутатского корпуса Заксобрания города резко критиковала деятельность губернатора Дмитрия Овсянникова и его подчиненных по разработке Генплана, обвиняя чиновников в сознательном затягивании процесса.

И вот теперь точку в этих спорах поставили надзорное ведомство и суд.

Ранее мы рассказывали о недовольстве московских чиновников срывами госпрограмм в Севастополе, о чем было доложено президенту.

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Прокуратура против Овсянникова: ведомство понудило губернатора представить и согласовать Генплан

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Теги: Дмитрий Овсянников, Илья Пономарев, Генплан, иск



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