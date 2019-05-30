На Украине разбился военный вертолет, погибли пятеро

Вечером 29 мая вблизи села Сестрятин Ровенской области Украины потерпел крушение военный вертолет Ми-8, в результате чего погибли пять человек, в том числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Игорь Мазепа. Об этом сообщается на странице войск в Facebook. Причины катастрофы выясняются.

Любопытно, что это произошло в пятую годовщину крушения такого же вертолета под Славянском. Тогда погибли 13 человек, в том числе генерал Сергей Кульчицкий.