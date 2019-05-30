26 Сентября 2020
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кабардино-Балкарии накрыли банду силовиков: задержаны 12 человек

Следственный комитет сообщил о задержании нескольких должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской республике. Речь идет о многомиллионной взятке. Возбуждено дело.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в 2017-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества получили взятку в виде денег за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории КБР.

"По предварительным данным, незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг составило не менее 42 млн руб., а руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской республике", - отметила Светлана Петренко.

мигалки, ГИБДД(2018)|Фото:Накануне.RU

По ее данным, задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников Госавтоинспекции и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД РФ "Прохладненский". С задержанными проводятся необходимые следственные действия.

Как добавила представитель СКР, уже произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и других лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу.

Местонахождение еще одного фигуранта дела сейчас устанавливается.

Ситуацию также прокомментировали в МВД России. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Ирина Волк, назначена служебная проверка, по итогам которой должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

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В Кабардино-Балкарии накрыли банду силовиков: задержаны 12 человек

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Теги: КБР, полиция, дело



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