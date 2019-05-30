В "песочном" уголовном деле экс-главы Сургута назначена дата допроса бывшего градоначальника

В городском суде Сургута продолжается рассмотрение "песочного" дела бывшего мэра Дмитрия Попова. Назначена дата его допроса, сообщила Накануне.RU помощник председателя суда Лада Морозова.

Напомним, прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку о продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м. По факту этой сделки возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, полагают сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г.

Рассмотрение уголовного дела началось в апреле. На серии заседаний, состоявшихся 27-30 мая, исследовали материалы дела, осмотрели вещественные доказательства. Следующее заседание начнётся в 10.00 24 июня, на нём начнётся допрос Попова, сообщила Морозова.