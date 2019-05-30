26 Сентября 2020
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центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: Накануне.RU

"Речь не пойдет о богатых". Центробанк поддержит увеличение страхового покрытия вкладов до 10 млн рублей

Система страхования вкладов в российских банках может быть изменена в части увеличения суммы страхового покрытия с 1,4 млн руб. до 10 млн руб. О поддержке соответствующей депутатской инициативы заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент Накануне.RU.

На вклады до 1,4 млн руб. количественно приходится 99,5% всей массы депозитов, однако в денежном выражении это лишь 56% от суммы всех средств, хранящихся в банках. Сегодняшний уровень возмещения обеспечивает защиту средств массового вкладчика, сказала Набиуллина, но Банк России считает обоснованным учитывать при выплате ситуации, когда у вкладчика на счете оказалась более крупная сумма денег, которой он не успел оперативно распорядиться.

"Это наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решению суда, средства от продажи недвижимости. Мы считаем правильным увеличить сумму страхового возмещения до 10 млн руб., банк поддержит инициативу депутатов", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина отдельно подчеркнула, что речь не будет идти "об очень богатых людях": "Они могут сами управлять своими рисками".

Напомним, одним из самых ярких примеров того, как люди не могут получить свои деньги, является история с банком "Югра", который признан банкротом в сентябре 2018 г. Сначала ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал у банка лицензию. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. – деньги "превышенцев" – физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

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"Речь не пойдет о богатых". Центробанк поддержит увеличение страхового покрытия вкладов до 10 млн рублей

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Теги: Центральный банк, Эльвира Набиуллина, превышенцы



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Ранее 01.12.2019 12:06 Мск Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн
Ранее 19.07.2019 13:07 Мск В Госдуму внесен проект об увеличении страхового возмещения по вкладам до 10 млн рублей

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