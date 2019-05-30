26 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
прямая линия с Натальей Комаровой (2019) | Фото: admhmao.ru

Наталью Комарову спросили, зачем ей Instagram

Губернатора Югры Наталью Комарову во время сегодняшней прямой линии спросили, зачем ей нужен Instagram и самостоятельно ли она отвечает своим подписчикам, передает корреспондент Накануне.RU

"Для работы. Очевидно, что в этом [в аккаунте в соцсети - примеч.] есть нужда и для меня. Взгляды у каждого из нас разные. Мы даже одно слово слышим по-разному. Есть такая поговорка: я отвечаю за свои слова, но я не отвечаю за то, что ты слышишь. Это здорово, что есть разнообразные площадки, с помощью которых ты можешь посмотреть на собственное решение", - отметила губернатор.

Она рассказала, что подписчикам отвечает не самостоятельно, а через помощников. Но когда ее помощница пишет, она представляется помощником губернатора.

Добавим, что своих 19 тыс. подписчиков в прямом эфире глава региона назвала друзьями. Во время прямой линии она также зачитывала их вопросы и давала ответы.

прямая линия с Натальей Комаровой(2019)|Фото: admhmao.ru

Напомним, аккаунт в Instagram Наталья Комарова завела в марте.

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Наталью Комарову спросили, зачем ей Instagram

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Теги: Наталья Комарова, прямая линия, вопросы, Instagram



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