26 Сентября 2020
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Общество Москва
скан, фото, в контакте, венедиктов (2019) | Фото:скан,в контакте

Сын Алексея Венедиктова избежал армейского призыва, как постоянно проживающий за границей. А как же работа в полулегальном баре в Москве?

Вполне возможно, что сын главного редактора «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший скрывается от службы в армии. Информацию об этом публикует телеграмм- канал "Выпускайте Кракена!"

скан, в контакте, венедиктов,(2019)|Фото:скан, vk.com

То, что «заботливые родители» используют все связи, чтобы избавить своего чадо от службы в Вооруженных силах - известно давно и всегда вызывает негативную реакцию. Обществу не понятно, почему люди, на словах желающие блага для своей Родины, не хотят готовить своих детей к её защите.

Редакция «Эха Москвы» неоднократно положительно высказывалась о развитии армии РФ и подчеркивала её важность и необходимость. Но, как оказалось, главный редактор Алексей Венедиктов воинскую службу не проходил. Его сын, вероятно, следует примеру родителя.

В журналистской среде не секрет, что дети часто следуют примеру отцов в выборе профессии. И Венедиктовы не были исключением. С раннего детства ребенок принимал участие в передачах отца, учился в элитной школе, крутился в кругу знаменитостей. Естественно, "наследному принцу" папиной "пропаганд-империи", вполне возможно, просто не до службы в армии. А брать пример с западных стран, где даже королевская семья не может увильнуть от военной подготовки, в этом вопросе наши либералы, видимо, не собираются.

О том, чтобы сына обошла стороной участь провести год в казарме, Венедиктов-старший, вполне вероятно, позаботился заранее. Ведь Алексей числится в списке постоянно проживающих за границей, что освобождает его от службы.

скан, закон рф, воинская повинность(2019)|Фото:скан, закон

Венедиктов, кстати, как-то рассказывал о том, что в 2018 году была некая «проблема», которая заставила его принять решение об «эвакуации» сына из страны. А о том, что журналисту не раз приходилось вывозить людей за границу, используя свои связи, он также говорил. К примеру, так было с журналистками Юлией Латыниной и Ксенией Лариной.

Впрочем, любопытно в данном контексте все же - что же это была за проблема? Просто заметим, что как раз на момент интервью сыну Венедиктова исполнилось 18. Так не о призыве ли в армию шла речь?

Но что еще более любопытно - кажется, страну Венедиктов-младший, если и покидал, то вряд ли на долго. По крайней мере, не так давно сына Венедиктова неожиданно опознали в сотруднике одного из полулегальных московских заведений. Бармен, не пожелавший по неким причинам оформить чек клиенту, был опознан пользователями соцсетей, а его фотографии попали на «Двач». Новость о «подработке» сына главреда «Эха» быстро разлетелась по Сети, однако вскоре была удалена со многих ресурсов. По всей видимости, Венедиктов-старший постарался избавить сына от пристального взгляда общественности.

скан, в контакте, венедиктов,(2019)|Фото:скан, в контакте

Если же вернуться к вопросу призыва в армию, то вообще-то «косить» от армии молодому человеку осталось не так долго, каких-то 9 лет.



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Сын Алексея Венедиктова избежал армейского призыва, как постоянно проживающий за границей. А как же работа в полулегальном баре в Москве?

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Теги: венедиктов, служба в армии, бармен, сын венедиктова



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