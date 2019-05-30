"Вдумайтесь в эти страшные цифры!" Глава Зауралья призвал родителей поговорить со своими детьми об опасностях

Глава Курганской области Вадим Шумков выступил с официальным обращением к родителям детей перед началом летних каникул.

Врио губернатора отметил, что детское любопытство порой превращается в трагедию - дети тонут, падают из открытых окон, гибнут в автомобильных авариях.

"Только летом 2018 года у нас в области утонули 7 детей, 8 получили травмы при падении с высоты, в том числе из открытых окон, 4 ребенка погибли и 48 травмированы в ДТП. Вдумайтесь в эти страшные цифры", - отметил Шумков.

Врио главы региона посоветовал мамам и папам не оставлять своих детей без присмотра ни на минуту и воспитывать в них навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя на собственном примере осторожность.

Стоит отметить, что в регионе сейчас действует информационная кампания "Безопасное лето 2019 - детям". Каждый ребенок там сможет подобрать себе занятие по увлечениям.