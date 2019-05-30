"Вдумайтесь в эти страшные цифры!" Глава Зауралья призвал родителей поговорить со своими детьми об опасностях

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото:Накануне.RU

"Вдумайтесь в эти страшные цифры!" Глава Зауралья призвал родителей поговорить со своими детьми об опасностях

Глава Курганской области Вадим Шумков выступил с официальным обращением к родителям детей перед началом летних каникул.

Врио губернатора отметил, что детское любопытство порой превращается в трагедию - дети тонут, падают из открытых окон, гибнут в автомобильных авариях.

"Только летом 2018 года у нас в области утонули 7 детей, 8 получили травмы при падении с высоты, в том числе из открытых окон, 4 ребенка погибли и 48 травмированы в ДТП. Вдумайтесь в эти страшные цифры", - отметил Шумков.

Врио главы региона посоветовал мамам и папам не оставлять своих детей без присмотра ни на минуту и воспитывать в них навыки культуры безопасного поведения, демонстрируя на собственном примере осторожность.

Стоит отметить, что в регионе сейчас действует информационная кампания "Безопасное лето 2019 - детям". Каждый ребенок там сможет подобрать себе занятие по увлечениям.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Вдумайтесь в эти страшные цифры!" Глава Зауралья призвал родителей поговорить со своими детьми об опасностях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, Курган, Зауралье, лето, каникулы, дети, родители, опасность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети