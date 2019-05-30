Свердловские власти не нашли подрядчика для строительства волейбольной академии Карполя

В Екатеринбурге строительство академии волейбола имени тренера Николая Карполя находится на грани срыва. Свердловские власти не смогли выбрать подрядчика. Как сообщается на едином сайте госзакупок, заявился только один подрядчик, у которого нашли ошибки в заявке, а на документацию конкурса была подана жалоба в ФАС по Свердловской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа", - сообщается на сайте.

Добавим, что заявилась лишь одна компания ООО "Регионспецстрой".

Здание планируется построить в районе улиц Одинарки - Готвальда - Машинистов - Колмогорова. Цена - 412 млн руб. Подрядчик должен возвести общежитие, административное помещение и спортивно-тренировочные блоки. Также будут трибуна на 410 мест.

Николай Карполь – легенда спорта, самый успешный и титулованный тренер в истории советского и российского волейбола, дважды был признан лучшим тренером мира.