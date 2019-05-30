26 Сентября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

СМИ: власти Югры подумают о продаже акций Utair только после финансового оздоровления перевозчика

Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут рассматривать возможность продажи своих акций Utair (а это пакет почти на 40%) только после финансового оздоровления перевозчика, который в конце прошлого года оказался на грани банкротства. Об этом со ссылкой на главу окружного департамента по управлению госимуществом Анатолия Уткина сообщил "Интерфакс".

На днях стало известно о письме Utair, разосланном кредиторам, в котором перевозчик изложил свой план реструктуризации долгов. Он, вероятно, не слишком понравится кредиторам, впрочем, ранее компания предлагала и вовсе списать эту задолженность.

Utair предлагает пролонгировать значительную часть долгов на 35 лет под 0,01%, сообщает РБК.

Срок в 35 лет предлагается для для 12-летнего кредита (23,7 млрд руб.) и 50% семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд руб.), выданных синдикатами из 11 банков в конце 2015 г. Суммарно эти 31,4 млрд руб. составляют 40% от общей задолженности перевозчика, которая составляет 75,8 млрд руб.: помимо двух синдицированных кредитов компания должна 17,4 млрд руб. Сбербанку, 13,3 млрд руб. — держателям рублевых облигаций и еще 6 млрд руб. — структурам своего прежнего акционера, "Сургутнефтегаза".

Остальную часть долгов – половину семилетнего кредита и семилетний кредит перед Сбербанком – перевозчик готов выплатить за 10-15 лет и под 8% годовых. Но выплачивать проценты Utair хочет постепенно: 4% - регулярно, 4% - "к уплате в будущем".

В качестве обеспечения по этим кредитам Utair предлагает акции аэропорта Сургут (56%) и 100% компании "Ютэйр — Вертолетные услуги", которая занимается вертолетными перевозками, а также воздушные суда и двигатели.

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СМИ: власти Югры подумают о продаже акций Utair только после финансового оздоровления перевозчика

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Теги: utair, правительство югры, продажа акций, банкротство, реструктуризация долгов



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