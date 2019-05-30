Набиуллина в Госдуме рассказала о дедолларизации финансовой системы России

Доля доллара США в золотовалютных резервах России снизилась, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Политику дедолларизации проводит также финансовый сектор России.

По словам Набиуллиной, в золотовалютных резервах выросла доля золота и юаня, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы продолжает политику дедолларизации финансового сектора. Доля валютных кредитов и депозитов продолжает снижаться", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что с основными партнерами Россия переходит на расчеты в национальных валютах.