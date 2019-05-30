Мосгорсуд рассмотрит апелляции на приговор по делу Кокорина и Мамаева в середине июня

Московский городской суд готов рассмотреть апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор экс-футболистам сборной России Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому.

Напомним, все четверо являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве. Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки. Вскоре после этого защита братьев Кокориных обжаловала приговор.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда, рассмотрение состоится 13 июня и начнется в 11 часов. При этом Кокорины, Мамаев и Протасовицкий будут доставлены в зал судебного заседания.

Напомним, в ходе процесса стало известно, что Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли 400 тысяч рублей.